Saiba quem são 'Deus da Guerra' e 'Skunk', presos por integrarem organização criminosa em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará prendeu, nessa quinta-feira (28), Arnaldo da Conceição, de 42 anos, conhecido como "Deus da Guerra", e Fábio Humberto da Conceição Gomes, 35, chamado de "Skunk". Os dois são suspeitos de integrar organização criminosa e de terem cometidos crimes como extorsão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as capturas aconteceram no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

Além da dupla, também foi apreendido um adolescente de 17 anos suspeito de um ato infracional análogo ao crime de homicídio cometido na manhã desta quinta-feira (28). A vítima seria um homem, ainda não identificado formalmente, e o crime estaria relacionado a uma disputa de facções na região.

Quem são 'Deus da Guerra' e 'Skunk'?

"Deus da Guerra" foi preso preventivamente no Jangurussu e, de acordo com a SSPDS, tem extensa ficha criminal. Ele deve responder pelos crimes de extorsão e de associação criminosa. Já "Skunk", que tentou fugir durante a abordagem policial, é apontado como chefe de um grupo criminoso que atua no município de Itarema, no interior do Ceará, e também deve responder por integrar organização criminosa.

Os suspeitos são alvos da sexta fase da Operação Profilaxia, que já capturou sete integrantes de um grupo criminoso com atuação na Cidade. Os homens, segundo a Polícia, têm extensa ficha criminal e estavam com armas, veículos, drogas e outros bens quando foram encontrados pela Polícia.