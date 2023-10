Mais dois membros de organizadas do Fortaleza são presos pela polícia após briga no Pici

Já chega a cinco o número de presos sob suspeita de terem participado de um confronto entre torcidas organizadas do Fortaleza Esporte Clube, registrado nas imediações da sede do time, no bairro do Pici, em Fortaleza.

A informação foi divulgada neste domingo (1º) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Segundo a pasta, os acusados foram apreendidos através de duas ações, uma realizada na sexta-feira (29) e outra no sábado (30).

As investidas foram realizadas por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Além das pessoas suspeitas, foram encontradas armas de fogo, munições e drogas.

Na primeira apreensão foram conduzidos até o 34º Distrito Policial (DP): Mateus de Sousa Matos, 32, Davi da Silva Moreira, 24, e Francisco Allef de Assis Paulo, 28. Com o trio, localizado no prédio da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), no Benfica, foram apreendidas dois revólveres calibre 38 e 26 e balas. Eles foram autuados por porte ilegal de arma e colocados à disposição da Justiça.

Foto: Reprodução / SSPDS

Já na segunda ação da Polícia, foram presos Fernando Janderson da Silva Costa e Clovis Teixeira de Castro, ambos de 21 anos. Os homens foram localizados nesse sábado (30), em imóveis nos bairros Parangaba e Itaperi, respectivamente.

Suspeito responde por tráfico

Pelo que informou a polícia, investigações apontam que Janderson e Clóvis participaram do confronto entre organizadas e imagens de segurança teriam flagrado o ocorrido.

Com o primeiro foi encontrado um celular e objetos que fazem referência a torcida. Clóvis, que já responde por tráfico, portava uma quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares e uma moto.

Na unidade policial, após procedimentos sobre os fatos serem concluídos, Janderson foi autuado em flagrante por associação criminosa. Clovis foi autuado por associação criminosa e tráfico de drogas. As investigações seguem com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.

Devido aos recentes casos de violência, o Fortaleza Esporte Clube se pronunciou comunicando rompimento "de toda e qualquer relação do Clube com as entidades TUF e JGT". Na tarde deste domingo, a diretoria informou, por meio das redes sociais, que a bateria da torcida está liberada. No entanto, os instrumentos ficarão restritos ao setor superior central da Arena Castelão, palco do confronto.