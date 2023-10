Fortaleza comunica que bateria estará liberada para jogo contra o Corinthians na Sul-Americana

Com o foco totalmente voltado para a segunda partida contra o Corinthians, válida pela semifinal da Sul-Americana de 2023, nesta terça-feira (03), às 21h30, o Fortaleza comunicou, por meio de suas redes sociais, que a bateria estará liberada para o jogo. No entanto, os instrumentos ficarão restritos ao setor superior central da Arena Castelão, palco do confronto.

Em relação à festa da Nação Tricolor, o Fortaleza Esporte Clube esclarece:



1. Não houve bateria no último jogo, contra o Grêmio, por determinação do Ministério Público.



2. Haverá bateria na próxima partida, contra o Corinthians, na superior central, setor em que os instrumentos… — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) October 1, 2023

Ainda na nota divulgada, o clube afirma que a bateria esteve ausente do jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, por determinação do Ministério Público.

EXPECTATIVA DE CASA CHEIA

Para o confronto diante dos paulistas, a expectativa é de casa cheia. Mais de 50 mil tricolores são esperados no Castelão para apoiar o Fortaleza na busca pela classificação histórica para a final da Copa Sul-Americana de 2023. A torcida tricolor esgotou os ingressos poucas horas após as vendas serem iniciadas.