Policia Militar barra material das organizadas do Fortaleza em jogo da Sula

A Polícia Militar acatou o pedido do Ministério Público do Estado do Ceará e suspendeu durante dois jogos, a utilização e instalação de materiais das torcidas Torcida Irmandade Tricolor (antiga Jovem Garra Tricolor) e Torcida Unida do Fortaleza (antiga Torcida Uniformizada do Fortaleza). A medida ocorre por conta da briga protagonizada por integrantes das duas organizadas na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians, na última terça (26).

A suspensão já é válida para os dois próximos compromissos do Leão: contra o Grêmio, na Série A, neste sábado (30), e contra o mesmo Corinthians, no jogo de volta da semi da Sul-Americana, na terça-feira (03). Com isso, os dois grupos de torcedores ficam proibidos de levarem qualquer artefato, desde faixas, bandeiras, mastros até as tradicionais baterias, que ditam o ritmo nas arquibancadas.