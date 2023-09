Torcida do Fortaleza esgota ingressos e check-ins para jogo contra o Corinthians na Sul-Americana

As entradas disponíveis para a torcida do Fortaleza para a partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2023, contra o Corinthians, estão esgotadas. De acordo com a assessoria do Tricolor do Pici, isso compreende tanto check-ins como ingressos.

O duelo acontece no dia 3 de outubro, na Arena Castelão. Ainda segundo a assessoria do Fortaleza, a torcida do clube garantiu as 53.053 entradas disponibilizadas para torcedores do Leão, sendo 33.078 check-ins realizados e 19.975 ingressos vendidos.

Legenda: Torcedores do Fortaleza na Arena Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

Restam apenas os ingressos para a torcida visitante, neste caso, do Corinthians. A venda destas entradas, porém, ainda não foi iniciada. O Fortaleza informou que ainda aguarda uma definição do clube paulista e que as informações serão divulgadas pelas duas equipes.

Com 10% da capacidade destinada a torcedores da equipe visitante, a expectativa é que sejam disponibilizados pouco mais de 5.300 ingressos para torcedores do Corinthians.

LONGAS FILAS E INGRESSOS ESGOTADOS EM POUCAS HORAS

O Fortaleza iniciou a venda dos ingressos para a partida na manhã dessa quarta-feira (20) e as lojas do clube registraram grandes filas para adquirir os bilhetes. Apenas poucas horas após o início da comercialização, os 19.975 ingressos destinados à torcida do Tricolor do Pici foram esgotados.

ORDEM DOS CONFRONTOS

Apesar dos ingressos esgotados para a torcida do Fortaleza serem referentes ao jogo de volta, a partida de ida das semifinais também ainda não aconteceu. Corinthians e Fortaleza entram em campo pela primeira vez na próxima terça-feira (26), na Neo Química Arena.

O jogo da volta (este sim com ingressos esgotados para a torcida do Fortaleza), acontece na terça-feira seguinte (3), na Arena Castelão, às 21h30. Leão e Timão lutam por uma vaga na grande final da Sul-Americana, para enfrentar LDU ou Defensa y Justicia.

