Torcedor do Fortaleza enfrenta longas filas em 1º dia de venda de ingressos para semifinal da Sula

O Fortaleza iniciou as vendas dos ingressos para o segundo jogo da semifinal da Sul-Americana, contra o Corinthians, na manhã dessa quarta-feira (20) e as lojas do clube registraram grandes filas para adquirir os bilhetes. O clube informou que os ingressos para a torcida visitante ainda não foi disponibilizado para venda.

INGRESSOS ESGOTADOS

Poucas horas depois do início das vendas, resta apenas um setor disponível (Superior Norte). Os setores Premium, Bossa Nova e Especial foram destinados somente aos sócio torcedores tricolor, que já ocupam mais de 30 mil lugares.

Os ingressos podem ser garantidos nas lojas oficiais do clube ou na loja virtual, através do link leaotickets.com.br.

TORCIDA VISITANTE

Segundo comunicado pelo Fortaleza nas redes sociais, a venda de ingressos para o jogo foi iniciada apenas para a torcida do Tricolor. Portanto, os bilhetes para os corintianos ainda não começaram a ser comercializados. Os valores e a carga de ingresso será organizada pela Conmebol.

O jogo entre Fortaleza e Corinthians acontece no dia 3 de outubro, na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pela segunda partida da semifinal da Sul-Americana. O jogo de ida está marcado para terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.