PM afastado e vigilante são baleados durante assalto a clínica no bairro Dionísio Torres

Um policial militar (PM) afastado e um vigilante foram baleados durante assalto a uma clínica na noite desta quinta-feira (20) no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. O agente de segurança está fora de perigo, mas, conforme o Diário do Nordeste apurou com uma fonte da Polícia, o vigia tem estado grave.

As vítimas foram levadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF), conforme a Polícia Militar do Ceará. Ainda conforme a reportagem apurou, o PM levou um tiro de raspão no rosto.

O crime ocorreu em uma clínica localizada na rua Raimundo Resende, por volta das 19h40. Imagens de uma câmera de segurança mostram uma movimentação no logradouro. Um homem começa a correr quando uma motocicleta se aproxima de um endereço.

O Diário do Nordeste procurou Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta para atualizar esta matéria.

