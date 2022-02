Policial militar é baleado ao sair da casa de amigos no Benfica, em Fortaleza

Um polícial militar foi baleado enquanto entrava no próprio carrro na noite deste sábado (20), na rua Adolfo Webster, no bairro Benfica, em Fortaleza. De acordo com testemunhas, ele saía da casa de amigos, quando foi abordado por dois homens que se aproximaram em um carro vermelho.

De acordo com a Polícia MIlitar, o PM foi atingido quando estava próximo à casa da sua namorada, na rua Carlos Câmara. Os autores do fato criminoso ainda não foram identificados. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do caso.

Ao menos seis disparos teriam atingido a vítima, que foi socorrida ao Hospital Institudo José Frota (IJF). O estado de saúde é estável.

Ainda segundo testemunhas, nenhum objeto foi levado. Além do primeiro veículo, outro carro teria dado apoio na ação.

Policiais investigam imagens de câmeras de segurança do entorno para obter mais informações dos autores do disparo. A Polícia Civil Investiga o caso.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR