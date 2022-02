PM captura falso motorista de aplicativo e outras quatro pessoas suspeitos de assalto na Capital

Cinco pessoas foram detidas na noite desta sexta-feira (25) pela Polícia Militar enquanto trafegavam pela Avenida Bernardo Manoel, em Fortaleza, suspeitos da prática de assaltos. No grupo estavam dois menores de idade e um falso motorista de aplicativo.

O carro foi abordado por policiais militares do 21° Batalhão entre o bairro José Walter e Mondubim, após receberem informações via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Entre os detidos está um casal de adolescentes, ela com antecedentes infracionais. O condutor do veículo se apresentava como motorista de aplicativo, segundo a polícia. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo, R$ 2.900 em dinheiro, vários celulares e carteiras.

Conforme os policiais, o grupo foi detido poucos minutos depois de um assalto em um posto de gasolina na BR-116, em Messejana. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

