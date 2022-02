Membro de facção é condenado a 46 anos de prisão por série de assassinatos em Fortaleza

Mauro Nascimento de Sousa foi condenado a 46 anos e oito meses de prisão. O homem, apontado como membro de uma facção criminosa, foi a júri nessa quarta-feira (23) devido a uma série de assassinatos ocorridos em Fortaleza.

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), o Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza decidiu condenar o réu pelos crimes de homicídio consumado e qualificado contra três vítimas e tentativa de homicídio qualificado a uma quarta vítima.

Consta nos autos que os crimes aconteceram no dia 21 de abril de 2018, por volta das 21h, entre os bairros Antônio Bezerra e Quintino Cunha. As vítimas estavam em uma esquina quando foram surpreendidas por dois homens em uma moto.

Na garupa estava Mauro. Ele e o condutor ainda não identificado teriam se evadido do local logo após os disparos. Na denúncia, o MP ressalta que a ação teve motivo torpe, decorrente de conflito entre organizações criminosas rivais que dominam os bairros citados.

"No caso, o réu seria de bairro vinculado à organização criminosa Comando Vermelho (CV) e teria ido efetuar disparos em área dominada pela facção rival Guardiões do Estado (GDE), disparos estes efetuados com o claro propósito de lesionar e, eventualmente, matar pessoas da comunidade rival, fossem elas vinculadas ou não ao crime", destacou o Ministério Público Estadual.