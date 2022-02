Policial militar é preso por suspeita de matar outro PM em assalto em Fortaleza

Um policial militar do Ceará foi preso em Teresina (Piauí), nesta sexta-feira (11), por suspeita de matar o colega de farda, o soldado PM Antônio Cardone Rodrigues, em um assalto ocorrido em Fortaleza, no último dia 31 de janeiro. Um suspeito de colaborar com a fuga do agente de segurança também foi detido.

O Diário do Nordeste já havia noticiado, no dia 1º de fevereiro último, que um PM era suspeito de participar do latrocínio que vitimou o colega de farda. A reportagem apurou que o PM suspeito teria apresentado atestado médico no dia do crime.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI); a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor da dupla e confirmaram as prisões.

Polícia Civil e CGD Em nota De acordo com as investigações, o policial é apontado como sendo o autor do crime, registrado no dia 31 de janeiro deste ano, no bairro Quintino Cunha, na Capital cearense. Além dele, um outro suspeito, de 24 anos, também foi preso na operação. Conforme as investigações, esse segundo homem, que foi preso em Fortaleza, auxiliou na fuga do militar."

Apesar de a CGD e a Polícia Civil não divulgarem o nome do policial militar preso, a reportagem apurou que se trata de Gustavo Henrique Freitas. O policial militar teria utilizado a própria arma funcional no crime, que foi apreendida.

A reportagem apurou ainda que Gustavo Freitas é suspeito de tráfico de drogas no bairro Quintino Cunha (onde aconteceu o latrocínio) e praticaria assaltos na mesma região, na companhia do adolescente que foi morto na troca de tiros com o PM Antônio Cardone.

Os dois suspeitos estão à disposição da Justiça. O material apreendido durante as buscas foi encaminhado para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A CGD também adotou providências administrativas para apuração do caso na seara disciplinar.

Legenda: O soldado morreu após ser baleado durante assalto no bairro Quintino Cunha Foto: Reprodução

SUSPEITO FOI LIBERADO

Um homem chegou a ser preso sob suspeita de participar do latrocínio, mas foi solto em audiência de custódia nesta terça-feira (1º). A 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia relaxou a prisão em flagrante por entender que houve uma "ilegalidade na suposta situação de flagrância (ausência de indícios suficientes de autoria delitiva)".

A própria Polícia Civil do Ceará pediu pelo relaxamento da prisão de Francisco Anderson Silva Santos Ferreira, conhecido como 'Iceberg', de 27 anos, por falta de indícios da sua participação no crime. O que foi apoiado pela defesa do suspeito. Já o Ministério Público do Ceará (MPCE) foi a favor da concessão da liberdade, mas com aplicação de medidas cautelares.

'Iceberg' foi apontado como participante do latrocínio por outro suspeito, um adolescente que foi baleado pelo PM Antônio Cardone, no assalto, e não resistiu ao ferimento.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) lamentou a morte do soldado por meio de nota de pesar divulgada nas redes sociais. A vítima ingressou na Polícia Militar do Ceará no ano de 2018 e, atualmente, trabalhava no 12º Batalhão da PMCE, em Caucaia.