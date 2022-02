Suspeito de matar PM em assalto em Fortaleza é solto pela Justiça em audiência de custódia

Um homem preso pela Polícia Militar por suspeita de participar do latrocínio que vitimou um policial militar no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na madrugada da última segunda-feira (31), foi solto em audiência de custódia, na Justiça Estadual, nesta terça (1º). Outro suspeito, um adolescente de 17 anos, morreu após ser baleado pelo PM.

A 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia relaxou a prisão em flagrante por entender que houve uma "ilegalidade na suposta situação de flagrância (ausência de indícios suficientes de autoria delitiva)".

A própria Polícia Civil do Ceará (PCCE) pediu pelo relaxamento da prisão de Francisco Anderson Silva Santos Ferreira, conhecido como 'Iceberg', de 27 anos, por falta de indícios da sua participação no crime. O que foi apoiado pela defesa do suspeito. Já o Ministério Público do Ceará (MPCE) foi a favor da concessão da liberdade, mas com aplicação de medidas cautelares.

Na versão dos policiais militares que prenderam Francisco Anderson, o nome dele foi apontado pelo adolescente infrator antes de morrer. 'Iceberg' estava em casa, com a família, na Comunidade do Sossego, no Quintino Cunha, quando foi preso por uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE), horas após o latrocínio. Ele tinha antecedentes criminais por homicídio doloso e porte e posse ilegal de arma de fogo.

A juíza Flávia Setúbal de Sousa Duarte justificou que "as informações prestadas pelo adolescente antes de morrer não se confirmaram no decorrer da investigação, tendo sido constatado que o comparsa do menor não era o autuado e sim uma pessoa de compleição física magra, que não se assemelha com o conduzido".

Além disso, o suspeito afirmou, na audiência de custódia, que sofreu violência policial. "Tendo em vista as declarações do autuado, noticiando agressões físicas por parte dos agentes públicos que efetuaram sua prisão flagrancial, determino a expedição de ofício à Controladoria dos Órgãos de Segurança Pública e à Promotoria pertinente, para a adoção das medidas que entenderem cabíveis, encaminhando-se o laudo", determinou a magistrada.

Policial morre e namorada fica ferida

O soldado Antônio Cadorne Rodrigues Júnior, 34, foi morto em uma tentativa de assalto, no cruzamento das ruas Aline Vieira Colares com Emília Gonçalves, na madrugada de segunda-feira (31). Ele reagiu à ação criminosa e trocou tiros com os suspeitos - um deles também morreu.

Os colegas de farda já encontraram Cadorne incosciente, com quatro perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A namorada do PM também foi baleada, mas foi socorrida e levada ao hospital a tempo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima ingressou na Polícia Militar do Ceará no ano de 2018 e, atualmente, trabalhava no 12º Batalhão da PMCE, em Caucaia.

"Neste momento de dor, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e todas as suas vinculadas, em especial a PMCE, se solidarizam com os familiares e amigos e reconhecem os relevantes serviços prestados pelo militar à sociedade cearense", declarou a Pasta em nota.