Polícia prende trio com oito artefatos explosivos dentro de veículo em Fortaleza

Uma perseguição policial terminou com a prisão de três suspeitos e com a apreensão de oito artefatos explosivos, que estavam em um carro, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, na noite do último sábado (19).

A reportagem apurou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) receberam avisos de que ocupantes de um veículo Fiat Idea eram suspeitos de realizar assaltos nas proximidades de um shopping, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, e começaram as buscas.

O veículo foi encontrado na Avenida Dom Manuel quando os policiais militares fecharam o cerco. Os suspeitos tentaram fugir pela Avenida Monsenhor Tabosa, até que o automóvel colidiu com a calçada e parou no cruzamento com a Rua Nogueira Acioli.

O motorista, Rennan Vieira de Carvalho, de 28 anos tentou fugir a pé, mas foi detido. Também foram presos em flagrante Alan Bruno Martins, 33, e Jhone Mendes Ricardo, 30 (este último já tinha passagem pela Polícia por roubo e formação de quadrilha).

Ao revistarem o veículo, os PMs encontraram oito artefatos explosivos caseiros e chamaram o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para realizar a apreensão do material. Seis artefatos foram destruídos e dois, apreendidos, para passarem por perícia.

Os militares também recolheram R$ 400, 5 euros e aparelhos celulares que estavam na posse dos criminosos.

Os suspeitos foram levados ao 34º DP (Centro), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foram autuados em flagrante pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.

Legenda: Seis artefatos foram destruídos e dois, apreendidos, para passarem por perícia Foto: Reprodução

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR