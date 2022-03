Assaltantes invadem lava jato, trancam clientes no banheiro e são presos em flagrante

Assaltantes invadiram um lava jato localizado no Bairro de Fátima, em Fortaleza, nessa sexta-feira (18). Durante o roubo, clientes e funcionários foram trancados no banheiro, enquanto os ladrões "faziam a limpa" no local. Neste sábado, dois suspeitos de participação no crime foram presos em flagrante.

Antes de serem detidos, os assaltantes conseguiram levar notebooks, aparelho de televisão, um veículo modelo Prisma, celulares e dinheiro em espécie. Houve participação de ao menos um ex-funcionário do estabelecimento, com informações privilegiadas sobre o funcionamento do espaço.

Legenda: Os pertences recuperados foram devolvidos às vítimas Foto: Divulgação/PMCE

A Polícia Militar do Ceará divulgou neste sábado (19) que prendeu dois homens pelo roubo com restrição de liberdade. Foram capturados Carlos Douglas dos Santos, de 19 anos e Salomão Dias do Nascimento, 38. Ambos estavam no bairro Sapiranga.

No local, também foi recuperado o veículo roubado de uma cliente, a TV, dois notebooks, três celulares e uma bolsa. Eles foram levados ao 10º Distrito Policial, onde foi feito procedimento pelos crimes de roubo à pessoa e associação para o crime.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que Carlos já havia trabalhado no lava jato

Já neste sábado (19) a dupla passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A Justiça decidiu que é necessário manter os suspeitos presos, porque a investigação está no início e há mais envolvidos procurados pelas autoridades.

Ainda de acordo com a PMCE, participaram das prisões agentes do 19º Batalhão Policial Militar (19ºBPM), que efetuaram diligências com base em informações obtidas pelos militares do serviço de inteligência da Unidade.