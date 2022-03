Polícia prende homem suspeito de integrar grupo de Majestade e chefiar tráfico em Fortaleza

Um homem, de 25 anos, suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro Serrinha, em Fortaleza, foi preso, nessa quarta-feira (16), em João Pessoa, Paraíba. Segundo a Polícia, Rafael Duarte Amaral, também chamado “Irmão Abadia”, era membro do mesmo grupo criminoso que Francisca Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade'.

O homem, que possui antecedentes criminais por receptação, era investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) por supostamente ser o responsável pela administração e gerência da venda de entorpecentes no bairro da capital cearense.

A prisão é fruto de uma operação realizada pelas polícias civis do Ceará e da Paraíba. Segundo o titular da Draco, delegado Cleber Farias, Rafael Duarte era monitorado desde janeiro no estado vizinho, após deixar o território cearense e se mudar para João Pessoa. Na semana passada, os investigadores tiveram acesso à localização exata do suspeito e decidiram cumprir o mandado de prisão preventiva em nome do jovem.

Legenda: O suspeito chegou a visitar Santa Catarina Foto: reprodução/redes sociais

Ele foi capturado por agentes paraibanos em um apartamento, localizado no bairro Valentina Figueiredo, em João Pessoa. Segundo as autoridades, o suspeito não ofereceu resistência no momento da captura. Com ele, os agentes de segurança apreenderam um aparelho celular, que será analisado e deve auxiliar os trabalhos investigativos.

Agora, a Polícia Civil do Ceará realiza as tratativas para trazer o suspeito de volta ao Estado, onde a investigação acontece.

Ainda de acordo com Cleber Farias, mais de 200 pessoas ligadas ao grupo criminoso de Majestade já foram presas e, pelo menos, 100 outras já possuem mandados de prisão em aberto.

Manicure é suspeita de ajudar Majestade

Legenda: Maria Júlia foi conduzida à sede da Draco Foto: Divulgação/Polícia Civil

Em fevereiro, uma manicure suspeita de auxiliar Majestade o controle das finanças de uma facção criminosa foi presa, no bairro Padre Andrade, em Fortaleza. Contra Maria Julia Machado de Menezes, de 25 anos, também conhecida como 'Maluca', a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva.

Segundo o adjunto da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Wilson Camelo, a mulher passou a integrar o mesmo grupo criminoso após ser manicure de Majestade e babá de um dos filhos dela em 2019.

"A partir do vínculo de amizade e confiança entre elas, ela foi inserida no mundo do crime passando a auxiliar a majestade nas questões administrativas, no financeiro da organização criminosa.

Ainda segundo Wilson Camelo, 'Maluca' tinha ainda a função de pagar fornecedores de arma de fogo e de drogas que eram revendidas, além de cuidar do valor pago por criminosos atuarem no esquema.

Vida de luxo

Francisca Valeska Pereira Monteiro, de 27 anos, foi detida em agosto de 2021, quando passava férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela é apontada pelas investigações como a responsável pelo controle financeiro e pela distribuição de territórios para a venda de entorpecentes ilegais da facção criminosa.