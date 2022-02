Manicure suspeita de auxiliar 'Majestade' nas finanças de facção é presa em Fortaleza

Uma manicure suspeita de ajudar Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', no controle das finanças de uma facção criminosa foi presa nessa terça-feira (22), no bairro Padre Andrade, em Fortaleza. Contra Maria Julia Machado de Menezes, de 25 anos, também conhecida como 'Maluca', a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva.

Segundo o adjunto da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Wilson Camelo, a mulher passou a integrar o mesmo grupo criminoso após ser manicure de Majestade e babá de um dos filhos dela em 2019.

"A partir do vínculo de amizade e confiança entre elas, ela foi inserida no mundo do crime passando a auxiliar a majestade nas questões administrativas, no financeiro da organização criminosa.

Ainda segundo Wilson Camelo, 'Maluca' tinha ainda a função de pagar fornecedores de arma de fogo e de drogas que eram revendidas, além de cuidar do valor pago por criminosos atuarem no esquema.

"Ela tinha o controle de algumas contas bancárias, onde outros criminosos faziam os pagamentos da caixinha, aquela contribuição mensal que cada criminoso faz para a organização, e era uma das responsáveis por administrar esses recursos".

Vida de luxo

Francisca Valeska Pereira Monteiro, de 27 anos, foi detida em agosto de 2021, quando passava férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela é apontada pelas investigações como a responsável pelo controle financeiro e pela distribuição de territórios para a venda de entorpecentes ilegais da facção criminosa.

