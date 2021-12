Foragida que integrava facção criminosa de 'Majestade' é presa em Fortaleza

Uma mulher de 28 anos, apontada pela Polícia Civil como integrante da facção criminosa de "Majestade" – investigada por controlar as finanças do grupo – , foi presa na manhã dessa quinta-feira (16), no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, suspeita de fazer parte de um bando responsável por homicídios e outros crimes na Serra da Ibiapaba, no interior do Ceará.

De acordo com a investigação, Sarahellem de Almeida Batista, que estava foragida da Justiça, tem uma extensa ficha criminal e é considerada de alta periculosidade.

Foram cumpridos três mandados de prisão pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico contra ela.

A Polícia Civil informou que a jovem tem passagens por homicídio doloso, tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e crimes de trânsito.

Crimes

Segundo as apurações da Delegacia Regional de Tianguá, a mulher é apontada como integrante de um grupo criminoso responsável por diversos homicídios e outros crimes ocorridos em Tianguá e outras cidades.

Também conforme os levantamentos dos policiais civis, ela teria envolvimento ainda em um duplo homicídio e em uma ocorrência que resultou na morte de um homem e em cinco lesões corporais. Os casos foram registrados, no último dia 21 de novembro, em Ubajara, no interior do Estado.

Os investigadores alegam que Sarahellem de Almeida Batista teria fugido para a Capital para não ser localizada por eles.

Grupo criminoso de 'Majestade'

Ainda de acordo com as apurações, ela também era alvo da última operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) intitulada de "Annulare". As ações ocorreram no último dia 19 de novembro.

A ofensiva policial é considerada a maior da história da Polícia Civil em combate a um único grupo criminoso, ligado à traficante de drogas conhecida como "Majestade", presa em agosto deste ano durante férias em Gramado, no Rio Grande do Sul.

O segundo mandado, cumprido contra ela, é referente ao crime de integrar organização criminosa. A Polícia Civil segue investigando o envolvimento da capturada em outros crimes.

Quem é 'Majestade'?

Valeska Pereira Monteiro, a "Majestade", ascendeu na facção criminosa depois que Almerinda Marla Barbosa de Sousa, a "Irmã Ruiva", então conselheira do grupo, foi presa.

"Majestade" assumiu em 2021 o papel de "tesoureira", a principal responsável pela contabilidade financeira do bando no Ceará, respondendo direto ao líder máximo do grupo criminoso no Estado, Max Miliano Machado da Silva - capturado em fevereiro deste ano no Pará.

Outra investigação da Draco identificou que "Majestade" passou a administrar o "Quadro da Biqueira" da facção criminosa (termo utilizado para se referir à lista de pontos de tráfico de drogas) em junho deste ano, através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Em alguns dias, ela recebeu, pelo aparelho celular, mais de 1,7 mil cadastros, com informações sobre o responsável pelo ponto, vendedores, endereço e contato.