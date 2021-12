Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 12 anos em Maracanaú

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada, uma adolescente de 12 anos, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A captura foi realizada na última terça-feira (14).

De acordo com a Polícia Civil, além do crime de estupro, ele é suspeito de dois crimes de homicídios, um deles, tendo como vítima uma ex-companheira.

Segundo as apurações da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), a enteada do investigado já era abusada sexualmente por ele desde os oito anos.

Diante das oitivas e exames, os policiais civis representaram pela prisão dele, que foi acatado pelo Poder Judiciário.

Nome de terceiros

O homem foi encontrado próximo à casa dele e, em primeiro momento, chegou a usar o nome de terceiros para não ser identificado.

Tendo a verdadeira identidade verificada, ele foi levado à Dceca. Na sede da especializada, o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido em desfavor dele. Agora ele se encontra a disposição do Poder Judiciário.

*A identificação do suspeito não foi publicada neste texto para não expor a vítima.