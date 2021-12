Dentista sofre tentativa de estupro em consultório de Fortaleza e é salva por noivo

Uma dentista especializada em estética e harmonização facial em Fortaleza sofreu uma tentativa de estupro durante um atendimento no seu consultório na noite desta segunda-feira (13). Ela havia acionado o noivo, também dentista, e que estava no local e a salvou, imobilizando o agressor, que foi posteriormente preso.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a profissional, que não será identificada por questões de segurança, relata que o agressor foi um jovem de 19 anos, que marcou uma consulta com ela por meio do Instagram.

A dentista pontou que não costuma atender homens de noite justamente por medo. O jovem pediu o último horário de consultas, às 18h, mas só chegou no consultório, no bairro Aldeota, por volta das 19h.

Legenda: A jovem dentista mandou mensagens para o noivo pois sentiu que o homem era suspeito Foto: Reprodução

"Quando eu abri a porta eu já achei ele muito estranho. Tive um pressentimento ruim e aí liguei para o meu noivo e disse para ele vir logo me buscar pois estava com medo. Me tranquei e pedi um tempo para o paciente, e fiquei organizando o atendimento", conta.

No início da consulta, o noivo da vítima já havia chegado. Ela comenta que o início do atendimento foi "normal", mas que a pessoa não estava querendo dizer de onde pegou a indicação.

A violência começou após o noivo da dentista se ausentar da sala para tomar um café, já no fim da consulta.

Dentista Vítima de tentativa de estupro "Eu fui lavar minha mão e me virei ele estava com uma faca apontada para mim e mandou eu não gritar. Ele veio na minha direção e tentou me agarrar. Nessa luta corporal eu acabei me ferindo e tomei a faca dele. Eu comecei a gritar muito e meu noivo entrou e conseguiu imobilizar ele", relata.

A profissional conta que conseguiu chamar a Polícia, que chegou em cerca de 15 minutos e prendeu o agressor em flagrante. Ele, a vítima e o noivo dela, foram levados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para iniciar os procedimentos legais.

Legenda: O agressor foi imobilizado pelo noivo da vítima até a chegada da Polícia Foto: Arquivo pessoal

A jovem dentista compartilhou que o agressor confessou que a intenção era estuprá-la, matá-la e logo em seguida tirar a própria vida. Durante a imobilização, antes mesmo dos policiais chegarem, ele teria dito ao noivo da vítima que deixaria ele o matar.

A reportagem pediu mais detalhes sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.

Medo de atender novamente

A rotina intensa de atendimentos odontológicos pode não ser mais a mesma para a dentista. Ela confessa que o medo de atender novamente é iminente: "Meu medo é ele ser solto e vir atrás de mim".

"Eu tinha uma rotina de consultório bem intensa então você fica com muito medo pois não estou segura nem no meu próprio trabalho. No momento estou aflita, querendo desmarcar tudo e parar. É um baque psicológico muito grande", diz.

Na luta para se desvencilhar, ela acabou quebrando o dedo e tendo alguns cortes no corpo. Ela foi com a família ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame de corpo delito.