Vigilante é baleado e morto na presença do filho ao reagir a assalto em Fortaleza

Um vigilante de 48 anos foi baleado e morto depois de ter reagido a um assalto, na noite desta quinta-feira (16), no bairro Vila Peri, em Fortaleza. Na ocasião, o filho dele, de seis anos, presenciou o crime.

De acordo com o irmão do homem, Antônio Holanda de Moura era cearense, mas morava há mais de 20 anos em São Paulo, onde trabalhava como vigilante em um condomínio residencial. A vítima estava no Ceará passando férias.

Por volta das 21h40, Antônio Moura estava com o filho, o irmão e outras duas pessoas em uma casa onde funciona um bar, no cruzamento das ruas Costa Freire com Raimundo Neri.

Na ocasião, segundo os parentes, ele falava ao celular com a esposa – que foi a Pernambuco, onde nasceu, visitar a família – quando foi surpreendido por dois criminosos, que chegaram em uma moto.

Reação

Também conforme os familiares, um dos assaltantes estava com uma arma de fogo e exigiu o aparelho do vigilante, que não quis entregar. Em seguida, a vítima foi baleada e morta no local, e a dupla levou o aparelho celular de Antônio Moura.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. A ação criminosa será investigada pela Polícia Civil.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e aguarda retorno. Esta matéria será atualizada quando a pasta enviar um posicionamento oficial sobre o caso.

