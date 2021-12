Policial civil é preso por se envolver em confusão na Varjota, em Fortaleza

Um policial civil foi preso na noite desta quinta-feira (16) depois de ter se envolvido em uma confusão na Varjota, em Fortaleza.

Em um vídeo enviado ao Diário do Nordeste (assista abaixo), é possível ver o agente com uma arma de fogo enquanto discutia com pessoas que estavam em um dos bares do Polo Gastronômico do bairro.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e com a Secretaria da Segurança Pública para saber o motivo do desentendimento, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.

O servidor público também discutiu com policiais, enquanto algumas pessoas que estavam no local falavam que ele estava sob efeito de álcool e drogas.

Resistência

Na ocasião, ele apresentou resistência ao ser contido pelos militares, e as testemunhas pediram que a composição recolhesse a arma de fogo que ele portava.

Depois, ele foi levado por uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) ao 2º Distrito Policial (DP), no bairro Aldeota. Esta matéria será atualizada quando PM e Segurança Pública se pronunciarem sobre o caso.