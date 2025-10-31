Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de uma cena noturna gravada por câmeras de segurança, mostrando três homens em uma mesa de pôquer ao ar livre, com uma cerca de ferro ao fundo. A imagem está em preto e branco.

Segurança

Vigia de bar é assaltado no bairro Varjota, em Fortaleza; veja vídeo

Crime aconteceu no último domingo (25). Não havia clientes no local

Redação 27 de Maio de 2025
Imagem mostra prédio onde incêndio foi registrado na madrugada de 29 de janeiro de 2025 no bairro varjota, em Fortaleza

Ceará

Incêndio atinge apartamento no bairro Varjota, em Fortaleza

Corpo de Bombeiros informou que não houve registro de vítimas

Carol Melo 29 de Janeiro de 2025
Corpo de Bombeiros atuou no local para conter as chamas

Ceará

Incêndio em subestação da Enel na Varjota afeta fornecimento de energia em seis bairros de Fortaleza

Companhia explicou que já normalizou serviço

Marcos Moreira 09 de Janeiro de 2025
Foto de Bruna, mulher morta após sair para encontro

Segurança

Mulher é morta a facadas após sair para encontro no bairro Varjota, em Fortaleza

O corpo de Bruna Gonçalves, 30, foi localizado na última sexta-feira (1°)

Redação 04 de Novembro de 2024
motociclista tombada no chão e carros estacionados

Segurança

Motorista que atropelou e matou mulher em Fortaleza tem prisão preventiva decretada

A decisão foi tomada após audiência de custódia nesta sexta (16)

Redação 16 de Junho de 2023
Montagem de fotos mostra os veículos envolvidos no acidente de trânsito

Segurança

Motorista atropela e mata passageira de moto após discussão de trânsito em Fortaleza

Câmeras de segurança flagraram o momento da colisão

Redação 15 de Junho de 2023
assassinato de surfista no bairro Varjota, em Fortaleza

Segurança

Surfista é assassinado a tiros no bairro Varjota, em Fortaleza

Homem de 37 anos teria sido baleado depois de intervir em uma discussão entre casal

Redação 30 de Maio de 2022
Policial civil é preso por se envolver em confusão no bairro Varjota, em Fortaleza

Segurança

Policial civil é preso por se envolver em confusão na Varjota, em Fortaleza

O agente discutiu com policiais militares, e algumas pessoas que estavam no local falaram que ele estava sob efeito de álcool e drogas

Redação 16 de Dezembro de 2021
conta de 4 mil reais que homem deu golpe e não pagou em bar de fortaleza

Segurança

Homem se passa por jogador de futebol e dá golpe de R$ 4,3 mil em bar de Fortaleza

O caso aconteceu nesse domingo (28) em um bar da Varjota e terminou com o homem conduzido à delegacia

Redação 29 de Novembro de 2021
Motorista tenta fugir da PM e oferece diária em pousada para não ser levado à delegacia, na Varjota

Segurança

Motorista tenta fugir da PM e oferece diária em pousada para não ser levado à delegacia, na Varjota

De acordo com a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez ao volante

Redação 15 de Junho de 2021
1 2 3