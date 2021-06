Motorista tenta fugir da PM e oferece diária em pousada para não ser levado à delegacia, na Varjota

Um motorista tentou fugir de uma equipe da Polícia Militar, na noite da última segunda-feira (14), depois de ter sido flagrado dirigindo em alta velocidade e fazendo zigue-zague pelas ruas do bairro Varjota, em Fortaleza, de acordo com a Polícia Militar.

Quando os militares conseguiram interceptar o carro, no Papicu, encontraram garrafas de bebidas alcoólicas no veículo.

Na ocasião, o condutor ofereceu aos policiais uma diária em uma pousada da qual ele falou ser responsável para não ser levado à delegacia, segundo os agentes.

Perseguição

A composição do Motopatrulhamento do 8º Batalhão deu ordem de parada obrigatória ao homem, que não obedeceu. Logo após, iniciou-se uma perseguição, até que os policiais interceptaram o carro, no Papicu.

No veículo, além do motorista, estavam outros três homens, que aceitaram a abordagem. O condutor apresentava sinais de embriaguez ao volante, tentou resistir à ofensiva e desacatou a equipe, conforme os militares.

Procedimento

O homem se apresentou como empresário e dono de uma pousada, e ofereceu uma diária aos agentes para não ser levado à delegacia. No entanto, foi conduzido ao 2º Distrito Policial (DP), na Aldeota.

Na sequência, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames e constatar ou não se ele ingeriu bebidas alcoólicas. O homem de 38 anos não tinha antecedentes criminais, e o automóvel não tinha registros de roubo.