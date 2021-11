Homem se passa por jogador de futebol e dá golpe de R$ 4,3 mil em bar de Fortaleza

Um homem de 28 anos foi conduzido à delegacia nesse domingo (28) após fingir ser um jogador de futebol, pedir bebidas caras e não pagar a conta em um bar de Fortaleza. O caso aconteceu no bairro Varjota, após ele afirmar não ter dinheiro para pagar a conta de R$ 4.363,13.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que confirmou o caso, o homem foi liberado, mas um Boletim de Ocorrência (B.O) foi aberto para continuar a investigação.

A pasta informou que a Polícia foi acionada para uma denúncia de crimes contra o patrimônio. Um representante do bar foi ao 2º Distrito Policial (DP), mas decidiu não dar continuidade à denúncia.

'Ostentação'

Segundo áudios que circulam nas redes sociais, o suspeito chegou no bar com dois supostos seguranças e dois motoristas de aplicativo. Ele se identificou como atleta do futebol ao começar a fazer os pedidos, convidando inclusive outras pessoas para a mesa.

Informações dão conta que ele também mandou servir bebidas para o cantor e a banda que se apresentava no local.

Uma foto da conta indica diversos pedidos de bebidas e comidas diversas. Entre os itens, quilos de picanha importada, camarão e sobremesas. Nas bebidas, foram R$ 537,30 só de caipirinhas e R$ 527,67 em energéticos.