Surfista é assassinado a tiros no bairro Varjota, em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará investiga o assassinato de um surfista na madrugada desse domingo (29), no bairro Varjota, em Fortaleza. Segundo familiares, Antônio Jócele Miranda da Costa Júnior, de 37 anos, foi morto a tiros após intervir em um suposto caso de assédio sexual.

Além do surfista, que era conhecido como Peta Júnior, um outro homem também foi atingido por disparos e precisou ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso é tratado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) como homicídio e lesão corporal à bala. Equipes do epartamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) recolheram informações no local para auxiliar na apuração do caso.

"Diligências estão em andamento pelo DHPP visando identificar as circunstâncias do crime, bem como a sua autoria", informou a SSPDS em nota.

Legenda: Surfista foi morto no bairro Varjota, em Fortaleza Foto: Reprodução

Amigos de luto

Amigos do surfista usaram as redes sociais para lamentar a morte de Peta. "Estou sem acreditar nisso. Que papai do céu te receba de braços abertos, irmão", disse um dos colegas. "Deus te receba, irmão. Olha por nós aí de cima", afirmou outro. "Eterno em nossos corações. Te amo, camarada", declarou outro.

O corpo da vítima está sendo velado no bairro Varjota, mesmo local do crime. Já o enterro dele ocorrerá às16h desta segunda-feira (30) no Cemitério São Vicente de Paula, no Mucuripe.