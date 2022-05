Adolescente de 12 anos é morto a tiros em Frecheirinha, no Ceará

Um adolescente de 12 anos foi assassinado a tiros no município de Frecheirinha, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso aconteceu na tarde de sábado (21).

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está investigando a ocorrência. Os primeiros levantamentos policiais apontam que dois homens dispararam contra o jovem enquanto passavam em uma via pública em motocicleta.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram ao local para realizarem as primeiras diligências.

Em nota, a SSPDS ainda detalhou que o caso foi registrado na Delegacia Regional de Tianguá, responsável por investigar os fatos e identificar a autoria do crime.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

