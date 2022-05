Bebê de 1 ano e 11 meses morre após choque elétrico e Polícia Civil investiga o caso em Caucaia

Uma menina de 1 ano e 11 meses morreu depois de uma descarga elétrica na localidade de Sítios Novos, em Caucaia, nesta sexta-feira (20), O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado. A bebê chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao choque.

O caso foi considerado como uma morte acidental, atendido pela Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC). Os policiais informaram que a menina foi levada para uma unidade hospitalar em Caucaia, mas faleceu em decorrência da descarga elétrica.

As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), mas as circunstâncias da morte do bebê não foram explicadas. A SSPDS não diz como a situação para o choque elétrico aconteceu.

Os familiares da menina registraram um Boletim de Ocorrência (BO) e os agentesde segurança investigam os detalhes da morte.

Denúncias anônimas

A SSPDS acrescenta que a população pode contribuir com as investigações policiais com informações de maneira anônima. Saiba os canais:

Disque-Denúncia da SSPDS: 181

Whatsapp: (85) 3101-0181 (Denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia)

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101-3360

