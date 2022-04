Jovem de 18 anos morre eletrocutado na semana do próprio casamento no interior do Ceará

O jovem Rian Rodrigues de Souza Silva, de 18 anos, morreu na manhã da última segunda-feira (11) após ser eletrocutado ao ligar uma extensão elétrica na tomada de casa na comunidade de Lagoinha, na zona rural de Ibaretama, no Sertão Central cearense. Ele estava de casamento marcado para a próxima quinta (14).

De acordo com um amigo próximo de Rian, ele estava descalço e molhado quando tentou conectar um cabo de extensão de uma casa vizinha à casa onde ele moraria futuramente. No trajeto, sofreu a descarga elétrica. Ele chegou a ser socorrido para um hospital municipal, mas não resistiu.

O jovem se casaria em cartório na quinta. Já no domingo (17), ocorreria a cerimônia religiosa.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que apura as circunstâncias da morte do jovem. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Quixadá, que realiza diligências para esclarecer os fatos.

Em nota, a Prefeitura de Ibaretama lamentou o falecimento do jovem, que foi aluno da rede municipal de ensino. O comunicado lembra que Rian “era de uma atenção e inteligência que deixava os professores orgulhosos”.

O sepultamento ocorreu na manhã desta terça (12).