Fortaleza terá ponto facultativo para servidores municipais nesta quarta-feira (13)

A Prefeitura de Fortaleza informou que haverá ponto facultativo nesta quarta-feira (13) para servidores do Município. A data marca comemoração do aniversário de 296 anos da Capital.

Na quinta-feira (14), data que marca a Quinta-feira Santa, os funcionários públicos municipais seguem o ponto facultativo estadual, decretado pela governadora Izolda Cela no último sábado (9). Segundo a chefe do Executivo estadual, o decreto visa estimular um momento de reflexão e oração e foi feito "em respeito à tradição e fé cristãs".

Programação do aniversário de Fortaleza

No próximo dia 13 de abril, o aniversário da Capital será celebrado com show do cantor e compositor Fagner, no Aterrinho da Praia de Iracema.

A programação gratuita tem início a partir das 18 horas e conta também com as atrações: Bárbara Sena, Maria Antonia, Camila Marieta, Navire, Nayra Costa e Nicholas Magalhães.

De acordo com a Prefeitura, o comprovante de vacinação contra a Covid-19 será obrigatório para entrada no evento.

Feriados em abril

A próxima sexta-feira (15) é considerada um feriado estadual. A data representa a Paixão de Cristo, quando Jesus Cristo morre crucificado.

Já no domingo, dia 17 de abril, a Igreja Católica celebra a Páscoa, data representada pelo dia da ressurreição de Cristo. A comemoração, no entanto, não é feriado.

Na semana seguinte, há outro feriado, o Dia da Inconfidência Mineira, mais conhecido como Dia de Tiradentes, no dia 21 de abril, uma quinta-feira.