Aniversário de Fortaleza terá show de Fagner e outras 6 atrações

Os 296 anos da cidade de Fortaleza, completados no próximo dia 13 de abril, serão celebrados com show do cantor e compositor Fagner no Aterrinho da Praia de Iracema, segundo anunciou nesta quinta-feira (7) a prefeitura municipal.

A programação gratuita tem início a partir das 18 horas e conta também com as atrações Bárbara Sena, Maria Antonia, Camila Marieta, Navire, Nayra Costa e Nicholas Magalhães.

Ainda de acordo com a prefeitura, o comprovante de vacinação contra a Covid-19 será obrigatório para entrada no evento.

Foto: Divulgação







