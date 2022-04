Projeto disponibiliza bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência

Pedalar pela orla de Fortaleza é um tipo de lazer que agrada muitos fortalezenses. Graças ao Projeto Bike sem Barreiras, a experiência também pode ser vivenciada por pessoas com deficiência. Neste sábado, dia 9, de 8h às 12h, bicicletas adaptadas estarão disponíveis na Praia de Iracema (ao lado do Centro Cultural Belchior), para proporcionar a quem tem mobilidade reduzida a oportunidade de desfrutar de um passeio de bicicleta na área turística da Capital.

Parceria da Uninassau e Prefeitura de Fortaleza, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC), o projeto foi implantado em Fortaleza desde setembro do ano passado e é realizado quinzenalmente. Não é necessário agendamento, tampouco realizar cadastro prévio. Basta apresentar documento de identificação no horário de funcionamento.

Três modelos de bicicletas adaptadas são disponibilizadas pelo projeto. Um deles é a HandBike, um equipamento de três rodas, pedalado com as mãos. A Bike Dupla pode ser utilizada por quem tem deficiência visual. Neste modelo, vai um condutor na parte da frente e a pessoa com deficiência vai atrás pedalando.

Legenda: Bike dupla pode ser utilizada por quem tem deficiência visual Foto: Thiago Gaspar/divulgação

O outro tipo de bicicleta adaptada é The Duet (O Dueto, traduzido do inglês), como ficou conhecido. Essa pode ser utilizada por pessoas com tetraplegia ou deficiência múltipla, com até 120 quilos. No lugar da roda dianteira, existe uma cadeira de rodas e quem conduz atrás é o acompanhante da pessoa com deficiência. Para dar suporte aos usuários, profissionais e alunos do curso de Fisioterapia da Uninassau ficam a postos e podem atuar também como condutores.

Inclusão

Para Gustavo Pinheiro, coordenador do núcleo de gestão cicloviária da AMC, a bicicleta pode ser um instrumento de inclusão. “Pessoas com deficiência também podem andar de bicicleta. Seja deficiência visual, ou alguma tetraplegia, autismo, mobilidade reduzida, qualquer pessoa pode usar uma das bicicletas para ter um momento de lazer”, destaca.

A proposta é expandir e tornar o projeto semanal. “Ainda nesse semestre vamos conseguir fazer com que ele fique todo sábado na Praia de Iracema. Queremos levar para outras áreas da cidade e torná-lo um projeto itinerante”, acrescenta.

Projeto Mobilidade Urbana

O Sistema Verdes Mares (SVM) lançou o projeto Mobilidade Urbana 2022, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) e apoio da AMC. Por meio de uma série de programas veiculados na TV Diário, o tema é discutido pelo olhar de especialistas locais e de outras partes do Brasil. As transmissões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas. Todos os episódios ficarão disponíveis no canal do Youtube da emissora.