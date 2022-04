Saiba como será o esquema especial de trânsito para a estreia do Fortaleza na Libertadores

Mais de 50 mil pessoas são esperadas no Castelão para o jogo desta quinta-feira (7), válido pela estreia do Fortaleza na Taça Libertadores da América. Diante desta alta expectativa de público, o trânsito no entorno do Estádio terá uma engenharia especial.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) começará a ação a partir das 13 horas, com monitoramento em tempo real por parte dos agentes de trânsito. Às 15h30, 52 homens - da AMC e policiais rodoviários estaduais e federais - "começam efetivamente a intervir no fluxo de veículos", conforme pontuou o gerente de Operação e Fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Wellington Cartaxo.

Para garantir melhor fluidez dos veículos que seguem em direção ao Estádio, a AMC aplicará uma série de medidas, tais quais bloqueio de alguns trechos - como a Avenida do Contorno, na lateral do Castelão, que será, como de costume, destinada aos ambulantes - e instalará redutores de velocidades nas vias próximas ao Estádio, para "garantir maior segurança a pedestres e ciclistas".

Os redutores serão instalados na Avenida Alberto Craveiro e Paulino Rocha. "São cones que ajudam aos agentes na condução e controle do fluxo. Ele garante segurança e equilibra a densidade. Sem eles poderíamos ter o chamado efeito funil, que são muitos carros chegando ao mesmo tempo no Estádio o que causaria grandes transtornos", explica Cartaxo.

Semáforos serão controlados

Os semáforos das ruas e avenidas adjacentes ao Castelão serão monitorados e controlados em tempo real e de forma remota. "O temporizador será ajustado à medida que surja a necessidade", ressaltou Wellington. Além disso, os agentes presentes no local também atuarão de modo a organizar o fluxo de veículos.

O horário da partida, marcada para às 19 horas, sobrepor-se-á ao horário de rush, aumentando ainda mais a concorrência por espaços. "Aconselhamos que, quem consiga, saía de casa bem antes, para evitar o horário de pico. Os portões serão abertos 3 horas antes do jogo justamente para contemplar essas pessoas que optem por antecipar a ida ao estádio".

Aos que moram próximo ao Castelão, ou que necessitem trafegar em direção à ele, Cartaxo recomenda rotas alternativas, como o uso da Avenida Presidente Costa e Silva e a Avenida Carlos Jereissati. Ele alerta ainda para que condutores não realizem a parada dos veículos em locais proibidos ou em pontos que interrompam o livre fluxo de pedestres.

A ação especial será realizada até a dispersão dos torcedores. "Estiamos que ainda tenhamos um bom número de pessoas deixando o estádio cerca de 1h30 após o jogo. Durante todo este período os agentes estarão a postos, controlando e orientando o fluxo", concluiu Wellington Cartaxo.