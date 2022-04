Em grande momento, Fortaleza colocará mais de 110 mil torcedores na Arena Castelão em quatro dias

O Fortaleza vive uma verdadeira "lua de mel" com seu torcedor. O momento é extremamente positivo, com alta em número dos sócios-torcedores (que já ultrapassam os 42 mil). E na semana em que foi campeão da Copa do Nordeste e fará estreia na Copa Libertadores, o Tricolor colocará mais de 110 mil torcedores no Castelão.

Isso apenas no intervalo de quatro dias, entre a finalíssima contra o Sport, no último domingo (3) e a estreia contra o Colo Colo-CHI, pela principal competição do continente, na quinta-feira (7), que terá o maior mosaico permanente do mundo.

Na conquista do bicampeonato do Nordestão, de forma invicta, 60.045 pessoas estiveram presentes no Gigante da Boa Vista, estabelecendo o maior público do futebol cearense em 2022. Para a partida contra os chilenos, até a última parcial divulgada pelo clube, 51.609 já estão garantidos, sendo 33.940 check-ins de sócios torcedores e 17.669 ingressos vendidos.

Assim, somados, os dois jogos ultrapassam a marca de 110 mil pessoas presentes.

É uma demonstração do grande momento que o Fortaleza vive. Além de ter sido campeão da Copa do Nordeste e da estreia inédita na Liberta, o time de Juan Pablo Vojvoda está invicto na temporada e na final do Campeonato Cearense, com grandes chances de conquistar o tetra.

Motivos não faltam para o torcedor comparecer em peso. E o clube está aproveitando para capitalizar o máximo possível disso.