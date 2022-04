Fortaleza divulga lista de atletas inscritos na Libertadores de 2022

O Fortaleza Esporte Clube divulgou nesta terça-feira (6) a lista de atletas inscritos na Copa Libertadores de 2022. A equipe participa pela primeira vez da competição da Conmebol.

Pelo regulamento, o time pode montar uma lista com até 50 jogadores. O Leão, no entanto, preencheu com 49 vagas, incluindo as peças do Sub-23 e das categorias de base da equipe.

A estreia será quinta, às 19h, contra o Colo Colo-CHI, na Arena Castelão. No Grupo F, enfrenta ainda River Plate-ARG e Alianza Lima-PER. Nas redes sociais, o Fortaleza divulgou apenas a lista com uma parte dos relacionados (30) para a Liberta.

Confira inscritos do Fortaleza para Libertadores:

Goleiros

Marcelo Boeck - 1

Hugo - 12

Fernando Miguel - 16

Max Walef - 23

Defensores

Tinga - 2

Landazuri - 3

Titi - 4

Benevenuto - 5

Ceballos - 6

Habraão - 28

Alas

Pikachu - 22

Juninho Capixaba - 29

Vitor Ricardo - 40

Lucas Crispim - 10

Meios-campistas

Jussa - 8

Lucas Lima - 13

Ronald - 14

Felipe - 15

Zé Welison - 17

Matheus Vargas - 20

Sammuel - 26

Hércules - 35

Atacantes

Robson - 7

Renato Kayzer - 9

Romarinho - 11

Silvio Romero - 18

Angelo Henríquez - 19

Moisés - 21

Igor Torres - 27

Valentín Depietri - 34