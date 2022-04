Fortaleza x Sport pela final da Copa do Nordeste tem recorde de público no futebol cearense em 2022

A partida entre Fortaleza x Sport neste domingo (3) registrou recorde de público no futebol cearense em 2022. Ao todo, 60.045 espectadores compareceram à Arena Castelão para acompanhar a final da Copa do Nordeste, que resultou em mais um título na história da equipe cearense.

A expectativa por uma lotação no estádio era alta pelas parciais de ingresso do jogo, superando a casa dos 55 mil torcedores. O Governo do Estado também havia confirmado a carga máxima da praça esportiva (63.904 assentos) disponível para o confronto após a recuperação das cadeiras.

Legenda: Torcida do Fortaleza compareceu em grande número contra o Sport Foto: Kid Jr/SVM

Vale ressaltar que a principal marca de público já pertencia ao Leão em 2022. O antigo recorde era 31.681, registrado contra o Náutico na Arena Castelão, pela semifinal da competição, no dia 26 de março.

Assim, a torcida tricolor vai mostrando força nas arquibancadas, o que se reflete em campo. Invicto nos 16 jogos que fez em 2022, o Fortaleza jogou 12 vezes no estádio, acumulando 11 vitórias e um empate. A única vez que não venceu foi durante Clássico-Rei, que terminou em 1 a 1.

Borderô de Fortaleza x Sport:

Público Total: 60.045

Sócio-Torcedor: 30.438

Renda Bruta: R$ 1.344.238,00