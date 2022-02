Fortaleza e Ceará empatam na Arena Castelão no 1° Clássico-Rei da temporada

Fortaleza e Ceará empataram em 1 a 1 neste sábado (5), na Arena Castelão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Mendoza, para os alvinegros, e Moisés, para os tricolores, marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Tricolor do Pici mantém a liderança do Grupo A do regional, com sete pontos. O Alvinegro de Porangabuçu, por sua vez, figura na vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos.

O Leão volta a campo no sábado (12), às 17h45, contra o Náutico. O Vovô enfrenta o Globo-RN na quarta-feira (9), às 19h30, em duelo atrasado da 1ª rodada.

O jogo

O primeiro Clássico-Rei da temporada foi movimentado, intenso e brigado. Com um início controlado, com as equipes se estudando, o duelo foi evoluindo conforme os times se liberavam para a partida.

O Ceará dominou metade do 1° tempo. A equipe de Tiago Nunes subia as linhas de marcação e dificultava a saída de bola do Fortaleza. Fernando Miguel e a defesa leonina, inclusive, encontrava dificuldades para fazer ligações do meio para frente. O arqueiro, por sua vez, protagonizou a falha da partida: aos 15 minutos, Mendoza cruzou na área, a bola passou por todo mundo e Fernando Miguel aceitou. A bola passou por debaixo dos braços do goleiro.

Após o gol alvinegro, foi a vez do Fortaleza dominar a outra metade da etapa inicial. Criando chances claras, o ataque leonino parou em João Ricardo. O arqueiro parou as finalizações de Igor Torres e Yago Pikachu no reflexo. Moisés, porém, fez grande jogada após passe de Ronald, dominou com a esquerda e finalizou com a direita, furando o bloqueio do Ceará e a boa fase do goleiro João Ricardo.

O gol leonino acentuou a rivalidade entre alvinegros e tricolores. Na comemoração do empate, jogadores entraram em confronto em campo. Os atacantes Cléber, do Ceará, e Romarinho, do Fortaleza, ambos no banco de reserva, receberam cartão vermelho.

Com os ânimos à flor da pele, o duelo ficou bastante truncado, até o encerramento do 1° tempo.

Na etapa final, o Fortaleza dominou o confronto. O atacante Moisés acertou a trave de João Ricardo, enquanto Depietri obrigou o arqueiro alvinegro a trabalhar. O zagueiro Tinga e o meio-campista Lucas Crispim também tentaram, mas mandaram para fora.

A melhor oportunidade do Ceará saiu dos pés de Zé Roberto, após passe de Vina, o atacante finalizou cruzado, mas mandou para fora.