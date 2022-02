Fortaleza x Ceará: veja onde assistir, horário, palpites e escalações do 1º Clássico-Rei de 2022

Não demorou para chegar um dos confrontos mais esperados por Tricolores e Alvinegros em 2022. O primeiro Clássico-Rei do ano acontece logo no início da temporada e, consequentemente, terá impacto no começo de preparação para Fortaleza e Ceará. A bola rola às 17h45min, na Arena Castelão, em duelo válido pela Copa do Nordeste e cercado por expectativa dos dois lados.

Por si só, o maior clássico do Estado já possui um peso diferente. É uma partida que vai tirar o 100% de aproveitamento de algum dos lados e é capaz de trazer tranquilidade ou maior pressão.

Ainda mais neste ano. Em 2022, Fortaleza e Ceará são os únicos representantes do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, terão competições internacionais (Libertadores e Sul-Americana).

É uma temporada de expectativa e muitos investimentos. Ambos possuem orçamentos recordes e estão montando elencos ainda mais qualificados. E dentro de campo, muitas novidades dos dois lados.

Fortaleza

Legenda: Romero foi relacionado e vai no banco como opção Foto: Karim Georges/FortalezaEC

Mandante da partida, o Tricolor vem de duas vitórias nos primeiros jogos do ano (Sousa-PB e Floresta), mas agora terá o primeiro teste pra valer, já que os adversários anteriores não impuseram grandes dificuldades.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá o elenco praticamente todo à disposição. O único desfalque é o atacante Ángelo Henríquez, que com um edema muscular na coxa direita, segue no Departamento Médico.

A principal novidade fica por conta do centroavante Silvio Romero. Já regularizado, o atacante argentino foi relacionado para o duelo, mas dificilmente será titular e devéra ir como opção no banco de reservas.

Ceará

Legenda: Vina é o principal jogador do Ceará e foi relacionado para a partida Foto: Kid Júnior / SVM

Ao contrário do rival, o Ceará tem enfrentado semanas complicadas. Além da logística complicada para a partida contra o Sergipe, que ainda foi adiada, o elenco do Alvinetro teve um surto de Covid-19, com mais de 15 jogadores ausentes, o que impactou diretamente no fim da pré-temporada e estreia contra o time sergipano, em que Tiago Nunes mandou a campo um time muito modificado.

Nesta semana, vários atletas voltaram a treinar, como o goleiro Richard, os zagueiros Messias, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Jeferson, o volante Richardson, os meias Vina, Lima e Léo Rafael, além dos atacantes Erick, Gabriel Santos e Jacaré.

Estes jogadores serão opções para a partida e alguns, inclusive, serão titulares, como Vina e, possivelmente, Messias e Luiz Otávio. Desfalque certo é Bruno Pacheco, que segue no Departamento Médico. Fernando Sobral é dúvida.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Nordeste - 3ª rodada

Data: 05 de fevereiro de 2022

Hora: 17h45min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: ESPN, NordesteFC, SBT, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA)

Escalações

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ronald, Lucas Lima (Matheus Vargas) e Lucas Crispim; Romarinho e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ceará

João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Marlon, Mendoza e Giovani (Lima); Vina e Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes