Fortaleza vence Náutico na Arena Castelão e avança à final da Copa do Nordeste

O Fortaleza venceu o Náutico neste sábado (26) por 2 a 0, na Arena Castelão, e avançou à final da Copa do Nordeste 2022. Robson e Silvio Romero marcaram o único gol da partida.

Com a vaga garantida, o Leão aguarda o vencedor de Sport x CRB-AL para conhecer o adversário na decisão. As finais da Copa do Nordeste estão marcadas para o dia 30 de março (quarta-feira) e 02 de abril (sábado).

O jogo

Fortaleza e Náutico fizeram um duelo de pouca inspiração no 1° tempo. O coletivo do Fortaleza encontra dificuldades para penetrar na defesa do adversário e buscava as ligações defesa-ataque para agredir.

E de um lançamento para o campo de ataque surgiu o gol tricolor: aos 18 minutos, Renato Kayzer recebeu de Tinga e cruzou para Robson abrir o placar. As outras tentativas pelo alto da equipe de Vojvoda não surtiram efeito, devido ao posicionamento do setor ofensivo, postado à frente da defesa alvirrubra.

A equipe de Felipe Conceição pouco agrediu o Fortaleza. O time pernambucano buscava as jogadas pelas laterais, mas atacava com poucos atletas e perdiam a posse de bola no campo de ataque. Jean Carlos ficava isolado para armar e atacar.

Antes do apito final, Robson e Yago Pikachu arremataram de fora da área. O camisa 07 parou em Lucas Perri, enquanto o ala mandou à direita do gol.

Segundo tempo

A partida seguiu o script dos 45 minutos inicias: jogo de poucas oportunidades, sem inspiração e muito faltoso. Pelo lado tricolor, o volante Felipe, de fora da área, levou perigo ao gol de Lucas Perri, enquanto Matheus Vargas mandou à esquerda do arqueiro alvirrubro.

O duelo ganhou ares decisivos nos minutos finais. Aos 35 minutos, o árbitro assinalou pênalti de Ralph. Na cobrança, Matheus Vargas desperdiçou.

A equipe pernambucana, que pouco conseguiu criar oportunidades ao longo da partida, cresceu no jogo e chegou com perigo com Ewandro. O arqueiro Max Walef salvou o Fortaleza.

A pressão do Náutico, porém, não foi suficiente para igualar o marcador na Arena Castelão.

Nos minutos finais, Silvio Romero recebeu cruzamento de Juninho Capixaba, dominou e acertou o ângulo de Lucas Perri, ampliando o marcador para o Tricolor do Pici.