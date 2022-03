Fortaleza x Náutico: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo tem neste sábado (26), em jogo pela semifinal da Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço recebe o Náutico, em jogo único, às 17h45, no Castelão por uma vaga na grande final.

Onde Assistir

Como chegam

O Leão é o mandante do jogo único por ter feito a melhor campanha geral da competição entre os semifinalistas, com 19 pontos, sendo 16 na 1ª Fase como líder do Grupo A e mais três do jogo das quartas de finais contra o Atlético de Alagoinhas ao golear por 5 a 1 no Castelão.

Com a eliminação do rival Ceará, o Fortaleza tem a melhor campanha da Copa do Nordeste com 19 pontos. O Tricolor está invicto na competição: são 5 vitórias e 4 empates, com 22 gols marcados e 7 sofridos. O Leão tem o melhor ataque da competição.

Já o Timbu, foi o 3º colocado do Grupo B, com 14 pontos e avançou nas quartas de finais ao empatar com o Botafogo/PB no tempo normal em 1 a 1 em João Pessoa, o superando nos pênaltis.

A única vantagem do Fortaleza é mandar a partida no Castelão, já que se o jogo terminar empatado no tempo normal, será definido nos pênaltis.

Para o duelo, o Leão terá apoio maciço do torcedor, com público acima de 20 mil pessoas. Na parcial divulgada pelo clube na última sexta-feira, 17.207 tricolores fizeram o check-in e 5.738 compraram ingressos.

Embalado

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá desfalques importantes. O goleiro Fernando Miguel segue tratamento pós artroscopia em joelho esquerdo, o meia Lucas Crispim está com edema em musculatura adutora de coxa esquerda e o atacante Valentín Depietri em transição após edema no anterior da coxa direita.

Outro desfalque é o volante Ronald, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Hércules, que entrou bem nas quartas de finais, deve substituí-lo.

Legenda: O atacante Renato Kayzer marcou dois gols diante do Atlético/BA no Castelão pelas quartas de finais Foto: THIAGO GADELHA

Autor de dois gols na vitória contra o Atlético de Alagoinhas por 5 a 1 no Castelão, o atacante Renato Kayzer acredita em jogo difícil contra o Náutico.

“Quando cheguei, teve o jogo do Náutico e eu assisti. É uma equipe competitiva, acredito que o professor e o pessoal da análise vai passar os melhores momentos e as características da equipe deles para a gente estudar e fazer um grande jogo".

Sobre o favoritismo do Fortaleza para a conquista da "orelhuda", Kayzer destacou.

"A Copa do Nordeste é um campeonato difícil, a gente sabe que todos os anos tem campeões diferentes, ninguém consegue manter sempre os títulos, a gente tem que pensar agora no Náutico. Vai ser um jogo muito difícil no sábado".

No Timbu

Para a partida contra o Fortaleza, Felipe Conceição volta a ter à disposição o atacante Robinho, que cumpriu suspensão diante do Botafogo-PB. Por outro lado, o treinador perde dois volantes, o paraguaio Richard Franco, expulso contra o Belo, e Djavan, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Com isso, o recém contratado Ralph se torna a primeira opção para compor o meio de campo, uma vez que Rhaldney segue em recuperação de uma lesão no joelho.

Prováveis escalações

Fortaleza:

Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Jussa, Zé Welison (Hércules), Lucas Lima, Juninho Capixaba; Renato Kayzer e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Náutico:

Lucas Perri, Hereda, Wellington, Carlão, Júnior Tavares, Wagninho, Ralph, Jean Carlos,

Leandro Carvalho, Léo Passos e Ewandro. Técnico: Felipe Conceição

Ficha técnica | Fortaleza x Náutico

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 26/03/2022 (sábado)

Horário: 17h45 (de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim - AL

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque - AL e Pedro Jorge Santos de Araujo - AL

Transmissão: ESPN, Star +, Nordeste FC, SBT, TikTok da Copa do Nordeste, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste