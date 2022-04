Torcida do Fortaleza prepara maior mosaico permanente do mundo para estreia na Libertadores

A torcida do Fortaleza prepara uma grande festa para a estreia do clube na Libertadores. Participando da competição pela 1ª vez na história, os tricolores planejam montar o “maior mosaico permanente do mundo” contra o Colo Colo-CHI, na quinta (7), às 19h, na Arena Castelão.

A ideia é planejada há quatro meses pela Equipe Mosaico e a Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF). O Diário do Nordeste apurou que o projeto tem custo estimado em R$ 50 mil para a partida. Até a última parcial de público, o Leão divulgou que 51.609 torcedores estavam garantidos no duelo: 33.940 check-ins e 17.669 ingressos vendidos.

A surpresa da arquibancada é mantida em sigilo, mas foram confeccionados 54 mil coletes, que serão distribuídos por todo o estádio. A partir de um momento do jogo, ainda não divulgado, os presentes devem vestir o material e utilizá-lo até o fim da partida, formando uma imagem contínua.

A proposta é inspirada no futebol europeu, com exemplo extraído da torcida do Borussia Dortmund, da Alemanha. Pela possibilidade de público em Fortaleza x Colo Colo-CHI, os organizadores acreditam também que o Castelão pode até receber o maior mosaico permanente do mundo.

Na América do Sul, os tricolores foram pioneiros nesse tipo de apresentação na arquibancada. Desta vez, pretendem envolver os setores Sul, Central e Norte do Castelão, com apoio da torcida.