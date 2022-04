Fortaleza tem mais de 49 mil torcedores confirmados para jogo contra Colo Colo pela Libertadores

O Fortaleza divulgou, nesta terça (5), a parcial de público para o jogo com o Colo Colo-CHI, marcada para quinta, às 19h, na Arena Castelão, pela estreia na Libertadores. O dado é de mais de 49 mil espectadores com presença garantida.

O montante envolve 33 mil check-ins de sócios-torcedores e 16.160 ingressos vendidos, o que totaliza 49.160. Os bilhetes para o confronto são vendidos a partir de R$ 80,00 (meia) e podem se encontrados na bilheteria virtual e em lojas oficiais.

Valores dos ingressos de Fortaleza x Colo Colo-CHI:

Superior Central: R$ 120,00 / R$ 60,00

Superior Sul: R$ 100,00 / R$ 50,00

Superior Norte: R$ 100,00 / R$ 50,00

Inferior Sul: R$ 80,00 / R$ 40,00

Inferior Norte: R$ 80,00 / R$ 40,00

Especial (Visitante): R$ 140,00 / R$ 70,00

*Planos Leão da Galera e Recarga com 70% de desconto no ingresso

Na competição, o Leão participa do Grupo F. Além do adversário chileno, encara o River Plate, da Argentina, e o Alianza Lima, do Peru.

A equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda está invicta na temporada de 2022 e se sagrou campeã da Copa do Nordeste. O time ainda disputa a Copa do Brasil, Campeonato Cearense (final) e a Série A do Brasileiro.