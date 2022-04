Venda de ingressos para River Plate X Fortaleza começa nesta quarta-feira; veja valor e onde comprar

Atenção, torcida tricolor! Vai começar a venda de ingressos para quem for ao jogo contra o River Plate, na Argentina. O duelo da segunda fase da Copa Libertadores será no dia 13 de abril. Será possível comprar bilhetes na loja virtual e na bilheteria do Pici a partir das 10 horas desta quarta-feira (6). A entrada terá valor único de R$ 170.

IMPORTANTE

Ao comprar o bilhete, o torcedor vai receber um voucher exclusivo. Em solo argentino, ele será usado para trocar pelo ingresso da partida. A comodidade para que a torcida do Leão pudesse adquirir os ingressos em solo cearense foi acordada entre os clubes.

Torcedores e torcedoras serão instruídos sobre a troca dos vouchers pelos ingressos. O clube vai disponibilizar um representante no local para orientar os tricolores que forem à Argentina.

Fortaleza e River Plate se enfrentam pela segunda rodada da Libertadores. A partida será no dia 13 de abril, em Buenos Aires, na Argentina. O Estádio Monumental de Núñez recebe a partida.