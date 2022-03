River Plate, Colo Colo e Alianza Lima: conheça os adversários do Fortaleza na Libertadores

A Libertadores de 2022 começou para o Fortaleza. Um dos objetivos do Leão na temporada, o torneio teve sorteio nesta sexta-feira (25) e deixou o clube no Grupo F com River Plate-ARG, Colo Colo-CHI e Alianz Lima-PER.

O fato: a competição é extremamente difícil. O time cearense também disputa o torneio pela 1ª vez na história. Pelo regulamento, os dois primeiros colocados avançam ao mata-mata, e o 3º garante vaga na Sul-Americana.

Assim, o roteiro tricolor é complicado. Da Argentina, encara um tetracampeão da Liberta, que foi finalista em 2018 e 2019. No Chile, o rival é um time muito tradicional e que está em reconstrução, enquanto a camisa do Peru é a de maior torcida do país.

Confira a ordem dos jogos do Fortaleza

Colo-Colo (Arena Castelão) River Plate (Monumental de Núñez) Alianza Lima (Arena Castelão) River Plate (Arena Castelão) Alianza Lima (Estádio Alejandro Villanueva) Colo-Colo (Monumental David Arellano)

A expectativa é de um Leão competitivo contra os estrangeiros. A missão é essa, além da exposição internacional da marca, da história do clube e da experiência em um torneio que pode ser frequente com a evolução na Série A.

Se classificar está longe de ser impossível, apesar de tarefa árdua. A presença da torcida na Arena Castelão, o trabalho consolidado do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e a força do elenco tricolor são as armas do Fortaleza.

Adversários do Fortaleza na Libertadores

River Plate | Argentina

Legenda: Enzo Pérez é volante do River Plate e da seleção da Argentina Foto: AFP

Histórico: fundado em 1901, o El Milionario está no rol dos gigantes do futebol argentino ao lado do Boca Juniors. Na história, tem quatro títulos da Libertadores, sendo finalista recentemente em 2018 e 2019. Nos torneios da Argentina, soma 37 taças e uma da Copa Sul-Americana (2014) e três da Recopa Sul-Americana.

Estádio : o Monumental de Nuñez é um dos estádios lendários da América do Sul, palco de final de Copa do Mundo de 1978. O equipamento é o maior da Argentina, palco dos jogos da seleção de Lionel Messi, com capacidade total de 70.074 espectadores.

Desempenho : na atual temporada, o River Plate tem desempenho positivo e está na 4ª posição do Campeonato Argentino, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe é considerada muito forte como mandante, principalmente pela postura ofensiva.

Elenco: a equipe tem média de idade de 27,5 anos e um elenco predominantemente argentino. No esquema 4-4-2, tem o técnico argentino Gallardo como um dos mais cobiçados do continente e um plantel com convocados para a seleção da Argentina. O grande destaque é Julián Álvarez, com cinco gols em 11 partidas.

Legenda: Estádio do River Plate, Monumental de Núñez Foto: Divulgação

Colo Colo | Chile

Legenda: O centroavante argentino Juan Martín Lucero, ex-Vélez, é o principal goleador do Colo Colo Foto: divulgação / Colo Colo

Histórico: fundado em 1925, é o time mais vitorioso e popular do Chile, mas atravessa um momento de reconstrução. Em 2002, a equipe "quebrou" financeiramente e ainda busca o retorno das glórias. Principal campeão nacional (32), é também o único do país que venceu a Libertadores, em 1991.

Estádio : o palco dos jogos é o Estádio Monumental David Arellano, que homenageia o fundador do clube e tem capacidade para 37 mil pessoas. O equipamento é um caldeirão, com as arquibancadas próximas do gramado do jogo.

Desempenho : na atual temporada, o Colo Colo é o vice-líder do Campeonato Chileno, com quatro vitórias, dois empates e um gol. Ao todo, marcou 14 gols e sofreu apenas quatro, com o principal sistema ofensivo do torneio.

Elenco: a equipe tem média de idade de 24 anos e um elenco repleto de chilenos e muito jovens. No esquema 4-5-2, marcação alta e forte transição. De destaque, os principais são o argentino Juan Martín Lucero, ex-Vélez, com quatro gols em seis jogos, e o volante chileno Leonardo Gil, com passagem pelo Vasco.

Legenda: O Estádio Monumental David Arellano é a casa do Colo Colo, no Chile Foto: reprodução

Alianza Lima | Peru

Legenda: O experiente centroavante argentino Hernán Barcos, o "Pirata", é o protagonista do Alianza Lima Foto: reprodução / Instagram

Histórico: fundado em 1901, é o time mais antigo e popular do futebol peruano. Com presença frequente na Libertadores, nunca foi campeão, mas chegou às semifinais em 1976 e 1978. No Peru, é o 2º com mais títulos nacionais, totalizando 24 taças - é o atual campeão da 1ª divisão local.

Estádio : o clube tem como casa o Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, com capacidade para 35 mil pessoas. O local é o palco dos jogos da seleção peruana. A equipe sempre mostra força diante do torcedor no equipamento, também conhecido como Matute. Há um projeto para expandir a capacidade para 60 mil pessoas.

Desempenho : na atual temporada, o Alianza Lima está próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Peruano e venceu apenas um jogo - são dois empates e três derrotas. A equipe enfrenta uma crise técnica e marcou apenas seis gols, sofrendo oito na competição.

Elenco: a equipe tem média de idade de 27,6 anos e um elenco predominantemente peruano. Alternando entre os esquemas 3-5-2 e 4-4-2, os protagonistas são nomes experientes, como o atacante argentino Hernán Barcos (38), com passagens por Grêmio e Palmeiras, e Farfán (37), do Peru, com bagagem internacional.