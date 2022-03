Sorteio da Libertadores de 2022: veja onde assistir, horário, potes e calendário de jogos

O sorteio da fase de grupos da Libertadores 2022 ocorre nesta sexta-feira (25). Após as etapas preliminares, 32 clubes, como o Fortaleza, participam do chaveamento. O evento da Conmebol tem previsão de início às 12h (de Brasília).

Fique ligado: você acompanha os sorteios em live especial do Sistema Verdes Mares, com narração de Antero Neto e comentários de Daniel Rocha, através de link aqui no site do Diário do Nordeste a partir de 11h30

Na dinâmica, os participantes da competição são distribuídos em quatro potes, de acordo com o ranking sul-americano, e as chaves são formados por quatro times em cada grupo (um representante dos Potes I, II, III e IV). O Leão, por exemplo, que estreia no torneio internacional, fica no Pote IV.

Pelo regulamento, os times que estavam na fase de grupos, com exceção dos que avançaram das etapas preliminares, não podem enfrentar adversários do mesmo país. Logo, o Tricolor irá encarar três oponentes do exterior. Pela regra, há 50% de chance de duelar com Boca Juniors ou River Plate.

Onde assistir ao sorteio da Libertadores 2022

O sorteio terá transmissão ao vivo através do canal ESPN e das redes sociais da Conmebol. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real, com análise dos Craques da Verdinha no YouTube.

Potes do sorteio da Libertadores de 2022

Os 32 clubes são distribuídos em quatro potes (I, II, III e IV). Um integrante de cada pote é sorteado e alocado em um grupo, seguindo a ordem alfabética das chaves: A, B, C, D, E, F, G e H.

POTE 1

Palmeiras

River Plate [ARG]

Boca Juniors [ARG]

Flamengo

Nacional [URU]

Peñarol [URU]

Atlético-MG

Athletico-PR

POTE 2

Cerro Porteño [PAR]

Libertad [PAR]

Independiente del Valle [EQU]

Universidad Católica [CHI]

Emelec [EQU]

Corinthians

Colo Colo [CHI]

Vélez Sarsfield [ARG]

POTE 3

Sporting Cristal [PER]

Deportivo Cali [COL]

Red Bull Bragantino

Deportivo Táchira [VEN]

Alianza Lima [PER]

Tolima [COL]

Colón [ARG]

Caracas [VEN]

POTE 4

Fortaleza

Always Ready [BOL]

Talleres [ARG]

Independiente Petrolero [BOL]

Olimpia [PAR]

América-MG

Estudiantes [ARG]

The Strongest [BOL]

Premiação e calendário

Apesar da indefinição dos jogos, o calendário básico da Libertadores foi divulgado pela Conmebol. A final, em partida única, está prevista para 29 de outubro, no Monumental, em Guayaquil, no Equador.

A entidade também definiu a premiação oferecida pela competição. Na fase de grupos, o montante é de US$ 1 milhão por cada confronto como mandante. Como cada time atua três vezes, o Fortaleza deve embolsar cerca de R$ 17 milhões.

CALENDÁRIO DA LIBERTADORES DE 2022

FASE DE GRUPOS (PREVISÃO)

1º Rodada: 6 de abril

2º Rodada: 13 de abril

3º Rodada: 27 de abril

4º Rodada: 4 de maio

5º Rodada: 18 de maio

6º Rodada: 25 de maio

OITAVAS DE FINAL

Ida: 29 de junho

Volta: 6 de julho

QUARTAS DE FINAL

Ida: 3 de agosto

Volta: 10 de agosto

SEMIFINAIS

Ida: 31 de agosto

Volta: 7 de setembro

FINAL

Decisão: 29 de outubro, no Estádio Monumental, em Guayaquil (Equador)

Premiação da Libertadores de 2022

Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,2 milhão)

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,8 milhões)

Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 3,4 milhões)

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 17 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 6 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 8,5 milhões)

Semifinais: US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,4 milhões)

Vice-Campeão: US$ 6 milhões (cerca de R$ 34,3 milhões)

Campeão: US$ 16 milhões (cerca de R$ 91,5 milhões)