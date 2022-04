Ex-Fortaleza, Ederson interessa ao PSG e pode ser vendido por mais de R$ 130 milhões, diz site

O volante Ederson, ex-Fortaleza e Corinthians, agora atleta da Salernitana (ITA), está na mira do PSG. A informação é do jornal italiano Corriere dello Sport. Destaque do último Brasileirão vestindo a camisa Tricolor, o atleta de 22 anos pode ser vendido ao time francês por até 26 milhões de euros.

Com a rápida adaptação ao futebol europeu, a atuação na equipe italiana chamou atenção do clube francês que deve comprar o jogador por até 26 milhões de euros ou R$132 milhões de reais. Assim, a atual equipe conseguiria o significativo lucro de 20 milhões de euros.

O jogador brasileiro teve pouco espaço no Corinthians, foi emprestado ao Fortaleza e se destacou na equipe de Juan Pablo Vojvoda. Não demorou a ser vendido. A Salernitana fechou negócio com o Timão por 6 milhões de euros (R$30,54 milhões).