Corinthians recebe proposta da Europa para vender Éderson, que pode deixar o Fortaleza

O Corinthians recebeu uma proposta do futebol europeu para vender Éderson, hoje emprestado ao Fortaleza. O interessado no volante é o Midtjylland, da Dinamarca, a mesma equipe que acertou a compra de Charles junto ao Ceará. A informação é do ge.

O contrato do time paulista é até janeiro de 2025, com o empréstimo no Leão sendo encerrado em dezembro de 2022. Dentre as cláusulas, o time cearense tem a opção de igualar a oferta, mas a situação é difícil porque os valores são definidos em euro.

Em 2021, o Newcastle-ING também demonstrou interesse no meio-campo de 22 anos, um dos destaques da Série A pelo Leão. No último ano, Éderson atuou em 58 partidas pelo time tricolor, marcando três gols, quando também foi cedido pelo Corinthians.

De acordo com o jornalista Nicolò Schira, especializado em transferências, o Salernitana-ITA também consultou o Timão para concretizar uma negociação. A oferta inicial seria por empréstimo com obrigatoriedade da compra.