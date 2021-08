Emprestado ao Fortaleza pelo Corinthians, volante Ederson recebe sondagem do futebol inglês

Um dos principais destaques do Fortaleza na temporada e considerado até o principal jogador do time no Campeonato Brasileiro, o volante Ederson tem chamado atenção de outros clubes, o que lhe rendeu sondagem do futebol inglês.

O Corinthians, clube que detém os direitos econômicos do jogador, recebeu uma sondagem de um empresário que diz ter uma proposta do Newcastle, da Inglaterra.

A informação foi publicada pelo ge.globo. De acordo com a reportagem, embora tenha havido a sondagem, o Corinthians ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador.

Porém, o clube paulista não descarta uma venda, tendo em vista que pretende realizar R$ 90 milhões em vendas nesta temporada.

O Fortaleza diz que desconhece a procura e não recebeu nenhum contato do Corinthians ou de qualquer outro clube sobre o volante de 22 anos. O Tricolor tem contrato com o meio-campista até o fim de 2021 e detém a prioridade de compra. Isso é, caso alguém realize uma proposta oficial, o Leão do Pici pode tentar cobrir a oferta.

Ederson realizou 33 jogos nesta temporada e é titular absoluto no time comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojdoda. Ele marcou três gols na temporada até aqui e tem ainda quatro assistências.