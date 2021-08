CBF define quartas de final da Copa do Brasil 2021; Fortaleza enfrenta o São Paulo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou na tarde desta sexta-feira (6) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Oito times participam do certame: Fortaleza, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio, Flamengo, Athletico-PR, Santos e Fluminense.

CONFIRA TODOS OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

Fortaleza X São Paulo

Fluminense X Atlético-MG

Grêmio e Flamengo

Santos e Athletico-PR

Veja como foi o sorteio

Premiação recorde

O Fortaleza tenta, pela primeira vez, chegar à semifinal da competição e embolsar uma premiação recorde de R$ 7,3 milhões. Não há mudanças nas regras para os confrontos anteriores. O time que somar maior número de pontos em dois confrontos passa de fase. O segundo critério é o saldo de gols. Em caso de igualdade, pênaltis. Não há critério de gol qualificado.

Desafio tricolor

O Fortaleza alcançou o objetivo do planejamento estratégico com a vaga nas oitavas de final. No acúmulo geral, faturou R$ 9,91 milhões ao eliminar Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará e CRB-AL.

Legenda: O Fortaleza atravessa boa fase na Série A e conseguiu avançar nas etapas da Copa do Brasil Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com o avanço da competição, a tendência é de adversários mais difíceis no mata-mata. Até o momento, o time tricolor se deparou com uma equipe de aspecto econômico similar e outras três de divisões nacionais diferentes.