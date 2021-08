Fortaleza não é azarão e São Paulo é adversário acessível nas quartas de final da Copa do Brasil

Não haveria facilidade de forma nenhuma. Os oito clubes que restam na disputa pelo título da Copa do Brasil são times de Série A de Campeonato Brasileiro, bem estruturados e com capacidade para competir em alto nível. Mas o sorteio, realizado nesta sexta-feira (6), colocou um adversário acessível no caminho do Fortaleza em busca da inédita semifinal: o São Paulo.

Repito: não haverá facilidade. O duelo é difícil. Mas é fato que, há alguns anos, encarar o São Paulo nesta altura do torneio eliminatório seria entrar como franco-atirador. Um azarão, com amplo favoritismo do lado paulista. E o que viesse era lucro. O cenário, hoje, não é este. Ainda mais realizando o 2º jogo na Arena Castelão e definindo a classificação em casa.

O duelo com o São Paulo é extremamente equilibrado (algo apontado inclusive pela imprensa paulista) e pelo que o time comandado por Juan Pablo Vojvoda tem feito nesta temporada, já mostrou que pode sim avançar.

Os dois times se enfrentaram recentemente e o Fortaleza venceu por 1 a 0, em pleno Morumbi, jogando melhor inclusive que o adversário, quebrando tabu histórico e dando mostras de que tem total capacidade de conseguir a classificação.

O futebol tem mudado. Os clubes cearenses têm crescido e se consolidado cada vez mais, impondo dificuldades aos historicamente gigantes do cenário nacional. E este duelo, além da chance de "vingar" a dolorasa eliminação nas oitavas da Copa do Brasil 2020 nos pênaltis, é mais uma oportunidade que o Fortaleza tem para seguir neste processo.

Fugir de Flamengo e Atlético-MG era o que podia se imaginar mais positivo. De resto, adversários qualificados, mas equiparados com o futebol que o Fortaleza tem jogado em 2021.

O São Paulo é um adversário difícil, mas acessível. Dá pra passar. E seguir fazendo história.