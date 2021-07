Fortaleza vence São Paulo e assume vice-liderança da Série A; saiba como foi o jogo

O Fortaleza venceu o São Paulo por 1 a 0 neste sábado (17), pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro. No Morumbi, o time cearense conseguiu o resultado com gol de Robson e engatou uma sequência de três vitórias consecutivas na competição - antes, superou Corinthians (1x0) e América-MG (4x0).

Com o resultado, a equipe sobe para 2ª posição com 24 pontos, apenas um atrás do Palmeiras. O próximo duelo é diante do Bragantino, domingo (25), às 16h, na Arena Castelão.

Já os paulistas seguem na 14ª posição, com 11. Na terça (20), às 21h30, entram em campo contra o Racing-ARG na Argentina pelas oitavas de final da Taça Libertadores. Pelo Brasileirão, enfrentam o Flamengo no domingo (25), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Primeiro tempo

O Fortaleza sentiu a pressão do São Paulo e teve muita dificuldade nos primeiros minutos. Com marcação em bloco alto, o tricolor paulista dominou a posse de bola (63% x 37%) e buscou finalizações.

Legenda: São Paulo e Fortaleza protagonizaram uma partida muito equilibrada no Morumbi Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O grande lance ocorreu aos 10, quando Igor Gomes arriscou da entrada da área e parou em grande defesa do goleiro Boeck. Após o momento de mais volume, o Leão cresceu no jogo e equilibrou as ações, principalmente com o atacante David.

Em dois momentos com o zagueiro Arboleda, o atleta ficou caído na grande área e pediu pênalti - a arbitragem nada marcou. A principal oportunidade foi aos 30, quando cruzou para Titi cabecear para fora. No fim, os arremates ficaram: 6x4.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Fortaleza teve postura mais ofensiva e explorou o contra-ataque. Com o mesmo esquema 3-5-2, o time teve mais a bola e acelerou a troca de passe.

Legenda: Robson foi o atleta mais perigoso do Fortaleza e terminou premiado com o gol no Morumbi Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Aos 9, Robson recebeu passe por cobertura de Ronald e chutou de calcanhar para defesa de Volpi. Seis minutos depois, David ganhou na velocidade e recuou a bola para o goleiro tricolor desperdiçando a chance ofensiva. Com mais volume, o Leão abriu o placar aos 28. Crispim levanta na área para Robson cabecear: 1x0.

Aos 32, o massagista Marcelinho, do São Paulo, passou mal à beira do gramado e precisou de atendimento, paralisando o confronto por oito minutos. Na retomada, o ritmo foi menor. O técnico Vojvoda chamou Jussa, Igor Torres e Osvaldo para segurar a pressão dos donos da casa. Assim, o Fortaleza resistiu até os 59 e venceu no Morumbi. Vale ressaltar que aos 57, em contra-ataque, Igor Torres chutou e acertou o travessão após desvio de Volpi.

Ficha técnica

São Paulo 0x1 Fortaleza

Competição: Série A do Brasileiro - 12ª rodada

Data: 17/07/2021

Horário: 17h

Local: Morumbi, em São Paulo/SP

Gol: Robson aos 28´/2º T (0-1)

Cartões amarelos: Léo (S), Rojas (S), Hernán Crespo (S), Galeano (S), Titi (F) e David (F)

São Paulo: Volpi; Léo, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Galeano (Vitor Bueno), Luan, Nestor (Gabriel Sara) e Igor Gomes (Talles); Rojas (Benítez) e Pablo (Marquinhos). Técnico: Hernán Crespo.

Fortaleza: Boeck; Tinga, Titi e Benevenuto; Éderson, Ronald (Jussa), Pikachu, Crispim e Matheus Vargas (Romarinho); Robson (Igor Torres) e David (Osvaldo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.